История началась в августе этого года, когда 28- летний нападающий сборной Бразилии Неймар написал Нине в Инстаграм со своего официального акаунта.

В этот день 21 ноября 1965 г. в Рио-де-Жанейро на легендарном стадионе «Маракана» в присутствие 115 тысяч болельщиков состоялся исторический матч по футболу между кудесниками мяча сборной Бразилии и сборной Советского Союза.По всем предматчевым прогнозам наши футболисты должны были уступить с разгромным счетом, не смотря на то , что наши ворота защищал Лев Яшин , по прозвищу «черный паук». Сборная СССР сумела навязать команде Пеле свой футбол, продемонстрировав не только умение играть в защите, но и красивый атакующий стиль! В итоге товарищеский матч закончился вничью: со счетом 2-2. Для бразильцев этот результат был подобен поражению. Наша команда, которая так же считалась одной из лучших в мире, показала, как нужно играть с 2 кратными, на тот момент, чемпионами мира на их поле.Ну, а следующая история про известного футболиста и супермодель, могла бы украсить передовицы светской хроники мира. Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар влюбился во владимирскую красавицу по имени Нина. Что в итоге? Обо всем расскажет Александр СыпченкоНаши люди хотя и не в Голливуде, но их личную жизнь уже обсуждают миллионы. На прошлой неделе все крупные СМИ Бразилии вышли с заголовками, посвященными загадочной русской модели, которая отказала не кому-нибудь, а самому Неймару. Лидеру футбольного клуба «Пари Сен-Жермен». Одному из самых богатых и влиятельных спортсменов мира. Эта девушка - уроженка Владимира Нина Бычкова. Ей 18 лет, она учится и работает в Дубае, летом этого года юная модель даже принимала участие в съемках сюжета дня нашего телеканала. Тогда девушка еще не знала, что спустя несколько месяцев станет такой популярной. По мнению фотографа Ирины Гусевой, Нина - одна из самых красивых и профессиональных людей, с кем она работала.Ирина Гусева, фотограф:- Все что мы наметили с ней на сьемку мы выполнили причем очень быстро. Фотосессия получила очень большой отклик, мне писали и фотографы и писали агентства. Все хотели получить ее контакты. Нина большая умница, она работает над собой и я думаю, что у нее очень большое будущее.История началась в августе этого года, когда 28- летний нападающий сборной Бразилии Неймар написал Нине в Инстаграм со своего официального акаунта. Девушка ничего не ответила и вообще не сразу поняла, кто это , так как совсем не интересовалась футболом. Через 2 месяца в Эмираты прилетел друг Неймара передать просьбу о встрече. Возможно, что футболист не мог приехать лично из-за перенесенного в сентября ковида. Молодые люди созвонились, но Нина отказалась встречаться, о чем быстро узнали журналистыНина Бычкова, модель:- Бразильские СМИ были удивлены почему я не ответила такому богатому и успешному футболисту, ведь с ним почти каждая девушка согласилась бы встретиться, но для меня не важны подписчики и деньги, если мне не нравится человек, я не буду с ним общаться при любых обстоятельствах.Сейчас Нина все силы отдает учебе и работе. Несмотря на успешную карьеру и внимание к ней состоятельных людей, девушка все еще свободна. Среди ее увлечений дизайн и покер. Так что Неймару, попался, что называется, крепкий орешек.Александр Сыпченко, Александр Чунаев, Вести Владимир