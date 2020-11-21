Подозреваемому вменяется похищение и насильственное действия сексуального характера.

Решением Камешковского районного суда подозреваемый Дмитрий Копылов взят под стражу на 30 дней. Как сообщил корреспондент Вестей, подозреваемому вменяется похищение и насильственные действия сексуального характера. Эта мера пресечения выбрана до выяснения всех обстоятельств дела и предъявления окончательного обвинения. Заседание проходило в закрытом режиме. В зале суда присутствовали родители похищенного ребенка. Задержанный вел себя спокойно.Напомним, 26-летнего жителя деревни Макариха задержали 20 ноября. По версии следствия, он похитил 7-летнего ребенка. Полиции удалось найти школьника благодаря зарубежным коллегам, которые по каналам Интерпола сообщили о публикациях «в теневом сегменте интернета» про мужчину, удерживающего дома маленького мальчика.