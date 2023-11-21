Нацпроект помог открыть новые места в детском центре во Владимирской области. Владимирский частный...

Нацпроект помог открыть новые места в детском центре во Владимирской области.Владимирский частный центр детского развития получил грант в рамках нацпроекта поддержки малого и среднего предпринимательства. Сэкономив таким образом на уплате ренты, там смогли открыть дополнительные группы для малышей. Подробности - у Федора Лалакина.- Добрый вечер Платон, добрый вечер, Макар, добрый вечер Мила, Добрый вечер Надежда Викторовна.Без таких приветствий не обходится ни одно занятие. Они задают тон и помогают настроиться на нужную - дружественную - атмосферу рассказывает Надежда Викторовна. Она работает педагогом уже более 30 летНадежда Графова, педагог:- Группа, которая один год до школы, здесь детки уже идут в школу в этом году, здесь они уже и читают и считают прибавляют и вычитают и один и два и три, то есть эти дети полностью будут готовы к школе.Каждый ребенок талантлив и способен покорить самые крутые вершины, если его правильно поддержать и направить, уверены сотрудники центра. Все ресурсы - и человеческие, и материальные - должны работать на это. Грант, который получили предприниматели, позволил освободить средства, предназначенные для аренды. И направить их на развитие центра. Групп стало больше, а занятия - разнообразнее.Светлана Скворцова, руководитель детского центра:- В том году мы получили грантовую поддержку, потратили ее на аренду, на самом деле это очень круто, что сегодня государство нам дает возможность именно таким образом реализовать деньги потому что, не побоюсь этого слова в это не стабильное время эо лишним не бывает аренда платится всегда.Поддержка социального бизнеса - одна из приоритетных задач национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства.Марина Егорчева, родитель:- Частая смена деятельности происходит, то есть ребенок не устает и за столом, чем то занимается, рисует, вырезает, научились ножницами пользоваться и какие то активные.А помогают детям познавать новое вот эти пять героев. Каждый обозначает свой орган чувств. Их придумали специально для этого центра, как и необычную систему оценок. Вместо привычных пятерок за активную работу на занятии ребята получают наклейки. Которые в конце четверти можно обменять на призы.Федор Лалакин Вести-Владимир.