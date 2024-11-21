Глюкоза поделилась впечатлениями о своем сотрудничестве с певцом Slava Marlow. В 2023 году российская певица приняла участие в проекте Гараж, который стал для нее настоящей вехой в музыкальной карьере.

Глюкоза поделилась впечатлениями о своем сотрудничестве с певцом Slava Marlow. В 2023 году российская певица приняла участие в проекте "Гараж", который стал для нее настоящей вехой в музыкальной карьере.Глюкоза поделилась впечатлениями о своем сотрудничестве с певцом Slava Marlow. В 2023 году российская певица приняла участие в проекте "Гараж", который стал для нее настоящей вехой в музыкальной карьере. Это сотрудничество позволило ей не только попробовать себя в новом направлении, но и перезапустить свою карьеру.В интервью изданию Afisha Daily Глюкоза рассказала, что ей хотелось выйти за рамки привычного и поработать с совершенно новой командой. Она искала свежие идеи и подходы, которые могли бы изменить ее музыкальный стиль и привлечь новую аудиторию. Певица отметила, что работа с Marlow помогла ей найти свой голос в жанре гиперпоп, который стал актуален в последние годы.Результатом их совместной работы стал трек "Взлом", выпущенный в 2023 году. В этом проекте также принял участие рэпер Toxi$, что добавило дополнительную динамику и разнообразие в звучание композиции. За визуальную часть и клип отвечал Михаил Пашкульский, который теперь является креативным директором Глюкозы. Артистка подчеркнула, что команда нашла идеальный баланс между новым стилем и ее музыкальным наследием, что позволило сохранить уникальность ее звучания."Ребята смогли адаптировать мой бэкграунд, при этом не потеряв его суть. Это решение оказалось удачным как для меня, так и для слушателей", – отметила Глюкоза. Она уверена, что такое сотрудничество открыло новые горизонты и дало возможность показать себя с другой стороны.Сейчас Глюкоза активно работает над новым материалом. Она анонсировала выход своего первого EP после ребрендинга, который запланирован на декабрь 2023 года. Артистка полна энтузиазма и уверенности в том, что ее новая музыка найдет отклик у поклонников и поможет привлечь новую аудиторию.