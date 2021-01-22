В целях легализации своего пребывания в России они использовали фиктивные миграционные карты

Владимирское ФСБ пресекло противоправную деятельность пятерых мигрантов из Центральной Азии. В целях легализации своего пребывания в России они использовали липовые документы.В пресс-службе УФСБ России по Владимирской области уточнили, что при подаче заявления на оформление патента они предъявили фиктивные миграционные карты. На бумагах оттиск «дата штампа» о пересечении границы РФ был поддельным.В результате против нелегалов возбуждено пять уголовных дел по статье «Использование заведомо ложного документа».