В Вязниках на 300-м километре федеральной трассы М-7 «Волга» полностью открыто движение по новой двухуровневой развязке.

В Вязниках на 300-м километре федеральной трассы М-7 «Волга» полностью открыто движение по новой двухуровневой развязке.После завершения работа, федеральная трасса стала проходить транзитом под 76-метровым путепроводом. Предусмотрены два двухполосных съезда и переходно-скоростные полосы. Развязка позволяет организовать безсветофорное движение во всех направлениях. При этом, проезжую часть федеральной трассы расширили до 6 полос, сообщаетДо этого на перекрёстке трассы с улицей Рябиновая регулярно происходили дорожно-транспортные происшествия, унесшие не одну человеческую жизнь.Напомним, Однако по техническим причинам полноценный старт движения транспорта по новой развязке был сдвинут. Пользоваться ею беспрепятственно мог только общественный транспорт.