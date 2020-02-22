22.02.2020

2020-02-22 13:15:02

Подарки вместо штрафа: в Коврове сотрудники ГИБДД вместе с детьми поздравили водителей с Днем защитника Отечества

Накануне 23 февраля сотрудники ГИБДД вместе с детьми организовали поздравление с Днем Защитника Отечества. Водителям раздавали листовки и поздравительные открытки, которые дети сделали своими руками, автомобилисты в свою очередь пообещали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Но открытки были не только со словами поздравлений, но и напоминали водителям о Правилах дорожного движения. Красочно оформленные листки картона ребята сделали сами.

(Фото: Подслушано Ковров)