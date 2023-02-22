Полицейские проведут специальный рейд

В День защитника отечества на улицах Владимира появятся дорожные патрули. Стражи порядка будут проверять водителей областной столицы на трезвость за рулем в всероссийский выходной день.«Своевременное выявление таких нарушений – одна из приоритетных задач дорожно-патрульной службы», - поделились полицейские.Также для бдительных владимирцев, желающих помочь, полицейские оставили телефон местной дежурной части: 8 (4922) 54-16-65. По номеру можно сообщить о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. По каждому поступившему звонку инспекторы примут соответсвующие меры.