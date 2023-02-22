Во Владимирской области прозвучала ложная воздушная тревога. В результате хакерской атаки на...

Во Владимирской области прозвучала ложная "воздушная тревога".В результате хакерской атаки на серверы ряда коммерческих радиостанций во Владимирской области в эфире прозвучала недостоверная информация об объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Главное управление МЧС России по Владимирской области сообщает, что данная информация является фейком и не соответствует действительности.Гражданам необходимо следить за сообщениями в официальных источниках.Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.