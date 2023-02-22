Во Владимирской области увеличится минимальный размер оплаты труда. Во Владимирской области с 1...

Во Владимирской области увеличится минимальный размер оплаты труда.Во Владимирской области с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда составит 19 246,7 рубля. Что немного больше, чем в среднем по стране.Рост МРОТ в своем обращении Федеральному собранию анонсировал Владимир Путин в сегодняшнем послании Федеральному собранию. Сейчас размер минимальной оплаты труда составляет 16 242 руб.С 1 февраля маткапитал проиндексирован на 11,9%, сообщает губернатор Александр Авдеев в своем телеграм-канале. Также, начиная с прошлого года, семьи с двумя и более детьми освобождаются от уплаты налога на жильё. Предложено увеличить размер налогового вычета с 50 до 110 тысяч рублей в год.Фото pxfuel.com