Во Владимирской области задержаны два перевозчика наркотиков. ОМВД России по Суздальскому району...

Во Владимирской области задержаны два перевозчика наркотиков.ОМВД России по Суздальскому району возбудил уголовное дело в отношении 35-летнего и 37-летнего мужчин за незаконное хранение наркотических средств.Сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков на территории Суздальского района в салоне их автомобиля была обнаружена сумка с двумя свертками. Как установила экспертиза, в них содержались запрещенные вещества, сообщила пресс-служба УМВд по Владимирской области.В настоящее время оперативники устанавливают, где мужчины приобрели запрещенное вещество.Фото https://www.pxfuel.com/en