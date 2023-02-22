Во Владимирской области задержаны два перевозчика наркотиков.
ОМВД России по Суздальскому району...
Во Владимирской области задержаны два перевозчика наркотиков.
ОМВД России по Суздальскому району возбудил уголовное дело в отношении 35-летнего и 37-летнего мужчин за незаконное хранение наркотических средств.
Сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков на территории Суздальского района в салоне их автомобиля была обнаружена сумка с двумя свертками. Как установила экспертиза, в них содержались запрещенные вещества, сообщила пресс-служба УМВд по Владимирской области.
В настоящее время оперативники устанавливают, где мужчины приобрели запрещенное вещество.
Фото https://www.pxfuel.com/en