22.03.2020

2020-03-22 19:00:05

Владимирцам открыли бесплатный доступ к сотням фильмов, концертов и спектаклей

Минкультуры России и портал «Культура.РФ» подготовили рекомендации для пользователей, а также бесплатный доступ к видеокаталогу и материалам о культуре и искусстве на специализированном ресурсе.

На портале «Культура.РФ» представлено более 2,4 тыс. художественных и документальных фильмов, 1,6 тыс. концертов, 1,3 тыс. лекций, около 1000 спектаклей выдающихся режиссеров, включая архивные записи и современные постановки, 700 электронных книг – классики отечественной литературы. Все материалы доступны в хорошем качестве.

«Более 120 тыс. посетителей ежедневно обращаются к материалам портала «Культура.РФ», на котором можно узнать об интересных и значимых событиях, о народных традициях и памятниках нашей природы в формате просветительских статей, заметок, интервью, тестов. Только чтобы просмотреть весь видеоконтент портала вам понадобится более 250 дней в режиме нон-стоп. В прошлом году мы провели 1800 онлайн-трансляций, которые посмотрели около 98 млн человек. Это говорит об острой потребности огромного количества наших зрителей в любой ситуации иметь возможность почитать хорошую книгу, послушать концерт, посмотреть фильм или спектакль», – отметила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Специально для пользователей редакция портала подготовила подборку фильмов, книг, концертов и лекций. В ней – классика советского и мирового кинематографа, видеоэкскурсии по главным музеям России, симфонические концерты с участием мировых звезд, мультфильмы и книги разных жанров.

Также на ресурсе доступны материалы школьной программы, что может способствовать обучению на дому. Например, для учащихся подготовлена подборка «Аудиокниги для школьников по произведениям русских классиков», в разделе спецпроектов можно ознакомиться с биографиями известных деятелей культуры, а также прослушать лекции об истории и искусстве.

Помимо этого, на портале размещены подкасты о культуре, где можно узнать истории об известных писателях, поэтах, художниках, музыкантах, актерах и режиссерах, о традициях и обычаях народов России, необычные факты о русских сказках и фильмах и многое другое. Подкасты также доступны на всех главных платформах: Apple Podcasts, VK, SoundCloud, Яндекс.Музыка, YouTube, Podster, PodFM, SoundStream, Google Podcasts.

Все пользователи могут совершить виртуальное путешествие по российским музеям – на портале представлены 300 виртуальных туров.

В ближайшее время многие музеи и библиотеки подготовят специальную программу экскурсий и лекций, которая будет также доступна на портале «Культура.РФ».

«Культура.РФ» – гуманитарный просветительский проект, посвященный культуре России, который рассказывает об интересных и значимых событиях и людях в истории литературы, архитектуры, музыки, кино, театра, а также о народных традициях и памятниках природы. В 2019 году посещаемость портала составила 31 млн, что в 1,8 раза больше показателей 2018 года. Ежемесячная посещаемость составляет более 3 млн уникальных пользователей. Все эти материалы доступны пользователям портала бесплатно. Куратор портала – Министерство культуры Российской Федерации.