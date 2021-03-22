Двадцать площадок в 8 городах региона. Более 2 тысяч участников, экспертов и волонтеров.

Двадцать площадок в 8 городах региона. Более 2 тысяч участников, экспертов и волонтеров. В этом году Чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) - мероприятие огромного масштаба. Гусь-Хрустальный, Муром, Вязники, Владимир, Ковров по очереди принимали эстафету соревнований. Чемпионат проходил по трем направлениям: основной состав, WorldSkills Russia Juniors, 50 + Навыки мудрых. За звание лучших боролись студенты профессиональных организаций, школьники в возрасте от 14 до 16 лет и мастера своего дела, служащие и работники предприятий и организаций области старшего возраста, добившиеся высоких результатов в трудовой деятельности.Борис Матин, руководитель Владимирского регионального координационного центра: «С каждым годом чемпионат увеличивается и по количеству компетенций, и по количеству участников. В прошлом году это было 42 компетенции, в этом году +12, аж целых 54».Каждая из компетенций оценивалась отдельно. На площадках области соревновались будущие специалисты в области моды, поварского дела, начинающие педагоги и воспитатели.Андрей Кошутин, главный эксперт компетенции «Кирпичная кладка»: «Как конкурсанты готовятся, так и до подготовки конкурсантов, готовится уровень подготовки самих экспертов. Это очень много значит, потому что конечный итог — это наш результат то, что должен выполнить наш конкурсант на чемпионате».Свои таланты раскрывали и участники чемпионата по строительным специальностям в компетенциях «Малярные и декоративные работы», «Кирпичная кладка», «Облицовка плиткой». Мастерство в профессии показывали будущие работники в сфере ЖКХ, автомеханики, инженеры. Лучшие из них получили свои награды.Владимир Шальнов, победитель регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia): «Чемпионат дал мне больше уверенности, то что я могу больше реализоваться в этой специальности. Сейчас я хочу закончить колледж и поступить в университет».Организатором Чемпионата выступила администрация Владимирской области при поддержке АО «Ковровский электромеханический завод» - территориального центра импортозамещения машиностроения, станкостроения и робототехники, стратегического партнера государства. Всего было разыграно более 50 комплектов медалей, а также 3 медальона за профессионализм.Светлана Болтунова, заместитель директора департамента образования: «Чем нам интересен WorldSkills, это движение, потому что это независимая оценка качества и стандарт качества, он принят всем мировым сообществом».Торжественное закрытие состоялось 19 марта. Победители региональных соревнований представят Владимирскую область на Всероссийских Отборочных соревнованиях для участия в Финале Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).Александр Сыпченко, Семен Карпов, Илья Хлудов«Вести-Владимир»