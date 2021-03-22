Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 29 343 человека.

Во Владимирской области на 22 марта выявлено 76 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.Во Владимире диагноз подтвердился у 23 заболевших Covid-19. Ещё 6 человек подхватили опасную болезнь в Муромском, Гусь-Хрустальном и Кольчугинском районах. По 5 жителей заразились ковидом в Ковровском и Киржачском, по 4 - в Александровском, Суздальском и Петушинском районах. Ещё трое инфицированных выявлено в Вязниковском, по 2 - в Селивановском, Судогодском и Юрьев-Польском, по 1 - в Собинском, Меленковском и Камешковском районах, а также в ЗАТО Радужный.Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 29 343 человека.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.