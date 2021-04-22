Он пробудет в СИЗО до 24 июня 2021 включительно.

Октябрьский районный суд Владимира на два месяца продлил срок содержания под стражей в отношении бывшего директора департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области Павла Панфилова. То есть пробудет в СИЗО до 24 июня 2021 включительно.Напомним, чиновник был в начале декабря прошлого года. , он предложил гендиректору строительной фирмы за 9 миллионов рублей обеспечить победу в электронном аукционе на право заключить контракт на строительство социального объекта в рамках реализации нацпроекта, на что директор компании согласился. По результатам проведенных торгов с коммерсантом заключен контракт на сумму более 460 миллионов рублей.А месяц назад , теперь уже в мошенничестве. Он получил от своего заместителя 1,2 миллиона рублей за продление с ней служебного контракта. Уголовные дела соединены в одно производство.