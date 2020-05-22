Ксения Бородина ведет реалити-шоу Дом-2 на протяжении 16 лет, поэтому она может поделиться с народом правилами поведения женщин с мужчинами. Свое экспертное мнение знаменитость выразила в своем инстаграм-аккаунте.

Ксения Бородина ведет реалити-шоу "Дом-2" на протяжении 16 лет, поэтому она может поделиться с народом правилами поведения женщин с мужчинами. Свое экспертное мнение знаменитость выразила в своем инстаграм-аккаунте.Во время карантина Ксения Бородина много общается со своими поклонниками. Она часто отвечает на их вопросы и дает, как признаются подписчики, дельные советы.Недавно телеведущая решила поразмышлять, как сохранить крепкие отношения с мужчиной и оставаться для него интересной. Ксения отметила, что любой мужчина хочет, чтобы его возлюбленная была самодостаточной и не зацикливалась на чем-либо, при этом, она должна вести себя позитивно. Необходимо быть такой, чтобы удержать избранника.Кроме того, Бородина знает, что каждый представитель сильного пола обладает инстинктом охотника. Мужчине нравится очаровывать, покорять и догонять "добычу". Если возлюбленная будет готова в любой момент сорваться и приехать к избраннику, то в конечном итоге он потеряет интерес.Это самая распространенная ошибка, которую допускают женщины, уверена телеведущая. Она посоветовала отказаться от преследования объекта воздыхания.9 Ноя 2018 в 5:01 PSTНапомним, недавно похожее мнение Роза Сябитова. Сваха также считает, что женщина не должна мчаться к возлюбленному по его первому зову.