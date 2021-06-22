Биотехнологии заверили, что смена агента не приведёт к двойным платежам.

Во Владимире «Биотехнологии» меняют платёжного агента. С июля вместо ЕРИЦ выставлять плату начнёт ООО «ЕРКЦ». Представители мусорного регоператора заверили, что двойных квитанций владимирцы не получат. К слову, оставшиеся территории, обслуживаемые компанией, продолжат получать платёжки от ЕРИЦ.Причиной замены стала большая сумма задолженности горожан. При этом собираемость в областном центре составляет 95%.«Во Владимире более 156 тысяч лицевых счетов. Долги населения высоки, что сказывается на ведении бизнеса. Среди причин – проблемы с доставкой квитанций. Почтовым ящиком на заборе уже никто почти никто не пользуется, а электронные кабинет освоили ещё не все. В итоге квитки пихают в забор, где их рвут собаки, либо они размокают от дождя или снега», - отметил заместитель гендиректора по работе с абонентами в ООО «Биотехнологии» Игорь Томеев.Ещё одна причина – соседство с графой «капремонт». Часть владимирцев принципиально не хочет платить за услугу и нередко неоплачивает весь документ.При этом если в платёжном документе «вывоз ТКО» граничит с электричеством, то платёжная дисциплина растёт.В свою очередь, директор департамента ЖКХ Елена Семенова считает, что для всех будет удобнее аккумулировать счета в единой квитанции.