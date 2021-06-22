В Александрове полицейские нашли 5-летнего мальчика, сбежавшего с тренировки по футболу. В Росгвардию обратилась мать ребёнка. Она сообщила о пропаже сына. Юный спортсмен самовольно ..

В Александрове полицейские нашли 5-летнего мальчика, сбежавшего с тренировки по футболу.В Росгвардию обратилась мать ребёнка. Она сообщила о пропаже сына. Юный спортсмен самовольно покинул тренировку и ушёл в неизвестном направлении.Взяв приметы мальчика, сотрудники ведомства отправились на поиски пропавшего. Через какое-то время его нашли во дворе дома на улице Ленина.«Ребёнка вернули родителям. Его жизни и здоровью ничего не угрожает», - резюмировали в пресс-службе Росгвардии.