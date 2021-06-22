Фигурант похитил транспортные средства у жителей соседнего села, причинив ущерб на сумму более 30 000 рублей.

В начале июня в ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратился 37-летний житель одного из районных сел, сообщивший о пропаже принадлежащего ему кроссового мотоцикла.Прибывшей на место следственно-оперативной группой было установлено, что неизвестный взломал запорное устройство и проник в гараж, где хранилось транспортное средство.В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к хищению задержали 19-летнего жителя соседнего села.В ходе обыска полицейские обнаружили похищенный мотоцикл. Здесь же был обнаружен мопед, документы на который молодой человек предоставить не смог. В дальнейшем выяснилось, что мопед он также похитил у жительницы соседнего села.Сумма причиненного ущерба превысила 30 000 рублей.Транспортные средства изъяты и в будут возвращены законным собственникам.Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району в отношении подозреваемого возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).