Работы выполнили лишь на 40%.

Подрядчик, ответственный за строительство ливневой канализации на улице Маршала Устинова в Коврове, смог завершить работы только на 40% к моменту июня 2023 года. В связи с этим возникли угрозы о возбуждении уголовного дела против него. Эту информацию озвучили в правительстве региона 21 июня.Весной 2023 года администрация Коврова заключила контракт с подрядчиком на выполнение работ за 7 месяцев, однако строительство началось с опозданием. Из-за проблем со сроками подрядчику было предоставлено еще 7 месяцев на завершение проекта до 24 июня 2024 года.