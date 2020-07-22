Полицейские провели профилактические беседы с участниками дорожного движения, передвигающимися на двухколесном транспорте.

В рамках кампании «Безопасное лето» сотрудники ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» провели мероприятие, направленное на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов. В ходе профилактических бесед госавтоинспекторы напомнили гражданам, управляющим двухколесными транспортными средствами, правила безопасного поведения на дорогах. В частности, полицейские рассказали, что движение по правому краю проезжей части на велосипеде разрешается только с 14 лет, движение велосипедистов помладше осуществляется только по тротуарам, пешеходным, велосипедным дорожкам, запрещается пересекать дорогу на велосипеде по пешеходным переходам, управлять велосипедом, не держась за руль хотя бы одной рукой, перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией транспортного средства.С целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий в темное время суток сотрудники полиции вручали юным велосипедистам световозвращающие браслеты.Родителям госавтоинспекторы рекомендуют: регулярно напоминайте детям о необходимости всегда строго соблюдать Правила дорожного движения; приобретая велосипед ребенку, позаботьтесь о его безопасности, обеспечьте юного велосипедиста велошлемом, налокотниками и наколенниками, изучите район проживания и убедитесь в наличии мест, где ребенок может кататься на велосипеде без риска. Не жалейте сил и времени на то, чтобы научить детей безопасному поведению.