Парковка, которая стала бесплатной, вот уже год приветствует въезжающие машины открытыми шлагбаумами. Железная будка для оплаты стоит без надобности. Мэрия требует собственника

Парковка, которая стала бесплатной, вот уже год приветствует въезжающие машины открытыми шлагбаумами. Железная будка для оплаты стоит без надобности. Мэрия требует собственника конструкции снести ее. Требование о сносе появилось на сайте городской администрации сегодня, 22 июля. Из текста требования Администрация Октябрьского района обращается к собственнику указанных металлических объектов с требованием об освобождении земельного участка своими