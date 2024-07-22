Фонтан высотой не менее чем в 3 этажа появился у дома №60а на улице Пугачева в понедельник, 22 июля. Это произошло из-за аварии на теплосети, объяснили в пресс-службе мэрии Владимира. В том месте

Фонтан высотой не менее чем в 3 этажа появился у дома №60а на улице Пугачева в понедельник, 22 июля. Это произошло из-за аварии на теплосети, объяснили в пресс-службе мэрии Владимира. В том месте проводились гидравлические испытания. Они необходимы для того, чтобы вовремя выявить и устранить возможные дефекты перед сезоном отопления. Во время этих работ произошла