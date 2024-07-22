2 500 молодых уток выпустили в водоемы региона сотрудники Госохотинспекции. 900 утят отправились на болотные угодья Камешковского, Ковровского, Вязниковского и Гороховецкого районов, 1350 – в

2 500 молодых уток выпустили в водоемы региона сотрудники Госохотинспекции. 900 утят отправились на болотные угодья Камешковского, Ковровского, Вязниковского и Гороховецкого районов, 1350 – в Судогодский район, еще 200 – в Суздальский. Такие мероприятия помогают поддерживать популяцию диких птиц в природе. Молодых уток выпускают периодически, не так давно в водоемы региона пополнили 1650 птиц. Прокомментируйте