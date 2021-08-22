22.08.2021

2021-08-22 15:35:04

Владимирские библиотеки спасают уникальное литературное достояние

А начнем с того, как спасают уникальное литературное достояние в библиотеках нашего региона. Бесценные книжные раритеты начали приобретать электронных двойников. И то, что раньше могли видеть лишь специалисты, теперь доступно в онлайн-формате каждому читателю: по вашему первому клику на смартфонах или компьютерах. Достаточно зайти на сайт национальной электронной библиотеки. Как полистать памятник- расскажет Екатерина Таманова.



Старинный конволют 18-19 веков теперь можно полистать дома, сидя за компьютером. Более пятидесяти редких изданий прошлых столетий оцифруют в областной библиотеке. Для сложного процесса сканирования необходимо специальное оборудование. Мария Новикова, завотделом библиотечных электронных ресурсов Владимирской областной библиотеки: “Здесь обычный просто объектив фото аппарата. И изображение формируется не сразу, а как бы происходит наложение огромного количества снимков друг на друга”.



Сканирование страниц - это первоначальный этап. Далее книгу обрабатывают в фотошопе для высокого качества цифровых образов. А для более удобного поиска информации весь текст распознается специальной программой. Мария Новикова, завотделом библиотечных электронных ресурсов Владимирской областной библиотеки: “У книги создается интерактивное оглавление, тоже через специализированную программу. И дальше каждая книга просто обрабатывается, еще в специализированной программе. Которая позволяет эту книгу потом полистать для читателей”.



Электронная версия продлит жизнь старинным изданиям , многие из них сохранились в единственном экземпляре. Этот конволют интересен и содержанием, и оформлением. Как говорят специалисты, в одном издании - сплав знания русской риторики, литературы, языка. Всё приправлено подобострастной лестью. А напечатаны произведения на голубой бумаге, из льняного полотна. Александр Ковзун, заведующий сектором редких книг и рукописей Владимирской областной библиотеки: “Тут собраны так называемые издания на случай.Не большого объема брошюрки изданные по тому или иному тожественному случаю. Как правило изданные в честь событий государственной важности”.



Кроме старинных книг в фондах библиотеки хранятся редкие современные издания . Самиздаты, сборники живописи , рукописи. Редким считается, например и собрание сочинений Владимира Жириновского комплектом в сто томов. Так же в библиотеке хранится множество газет зачаточных политических партий, изданных в 90-е годы. Этим могут похвастаться далеко не везде. Александр Ковзун, заведующий сектором редких книг и рукописей Владимирской областной библиотеки: “Вот монархический союз , его журнал "Месяц чести", Вот освобождения личности , такой самиздат”.



Все оцифрованные издания можно будет найти на сайте национальной электронной библиотеки. Из фондов Владимирской областной библиотеки, в скором времени там появится и уникальный дневник Александра Храповицкого - секретаря Екатерины второй, описавшего ее путешествие на юг России.



Екатерина Таманова. Егор Герасимов. Вести Владимир.