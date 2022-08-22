Предстоящие губернаторские выборы должны пройти открыто, честно и без нарушений. Представители...

Предстоящие губернаторские выборы должны пройти открыто, честно и без нарушений. Представители политических партий и Общественный штаб наблюдения заключили соглашение о сотрудничестве.Документ подписали представители "Единой России", "Партии Роста", "Справедливой России", ЛДПР и председатель Общественного штаба Галина Мизелева. Соглашение подразумевает проведение взаимных консультаций, обмен опытом при наблюдении за выборами, совместную информационную деятельность в СМИ и Интернете для разъяснения вопросов, связанных с подготовкой и проведением голосования.Галина Мизелева, председатель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами:- Это очень важное событие, и мы говорим, что все партии, которые выдвинули своих кандидатов, равны на этих выборах. И мы с ними со всеми вместе подписываем соглашение о том, что мы занимаемся общественным наблюдением, что наши наблюдатели работают для того, чтобы обеспечить законность проводимых выборов и если какие-то ситуации будут возникать, то мы вместе будем решать какие-то возникающие конфликты.