Двойное убийство во время застолья – о случае смерти пожилых людей в Костерево стало известно год назад. Теперь же осужденные мужчины отправятся за решетку на 15 и 7 лет – собранные

Двойное убийство во время застолья – о случае смерти пожилых людей в Костерево стало известно год назад. Теперь же осужденные мужчины отправятся за решетку на 15 и 7 лет – собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. Напомним, случилось все в ночь с 6 на 7 июня прошлого года. Тогда компания