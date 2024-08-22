Продуктовую помощь нуждающимся оказывает фонд «Дари еду».

Сегодня у многих из нас еды с избытком, но немало и людей нуждающихся. Соединить первых с вторыми может хороший, и, главное, чуткий к чужой проблеме организатор. Рассказывает руководитель Благотворительного фонда Игорь Шатунов.Разные виды поддержки- Игорь Николаевич, как давно появился ваш фонд?- Мы оказываем помощь людям, которые попали в сложную жизненную ситуацию с 2016 года. Проект существует в более чем 144 городах России. От продуктовой помощи фонд вырос до нескольких отдельных направлений, среди которых: доставка горячей еды, адресная помощь и пожертвования, патронажная служба.- С чего все начиналось?- Свое начало проект взял с размещения боксов для сбора продуктов питания. Затем было открыто новое направление — доставка готовых обедов и построены 3 социальные кухни: в Москве, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. Со временем пришло понимание, что подопечные нуждаются не только в продуктовой помощи, но и в адресной, например, в новом холодильнике или утеплении окон. Вместе с этим люди стали активнее отзываться на истории подопечных. Поэтому в 2022 году стартовало направление адресной помощи с целью сбора средств для подопечных. В 2023 году появилось еще одно направление — патронаж. Пожилые и маломобильные люди нуждаются не только в помощи продуктами, готовой еде или новом холодильнике, часто им нужна помощь с гигиеническими процедурами и социализация. В рамках патронажа подопечные имеют возможность получать помощь высококвалифицированных социальных работников.- Наверное, много разных историй набралось за эти годы?- Мы помогаем социально незащищенным людям, где каждая история уникальна. Однако среди них можно выделить такие особенно уязвимые категории: родители-одиночки, многодетные семьи, пожилые люди, люди с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), сироты.Доступная благотворительность- В чем вы видите миссию проекта?- Это - развитие доступной благотворительности. Мы хотим продемонстрировать понятные механизмы социальной помощи и, тем самым, популяризировать её. Мы активно взаимодействуем со знаменитостями, чтобы привлечь больше внимания к доступной модели благотворительности и показать, что помогать легко. Если прочитать истории наших подопечных, то выяснится, что вы вполне можете обнаружить подобную ситуацию среди соседей в своем подъезде. Для многих вопрос физического выживания — ежедневная реальность. Часто потому, что нет денег, а иногда потому, что дойти до магазина нет сил. Еда — одна из базовых потребностей человека, поэтому помогать едой кажется самым доступным способом улучшить жизнь людей в трудной ситуации. Множество семей тратят половину бюджета на продукты, поэтому такая помощь всегда придется кстати. Мы специально опирались в нашем логотипе на библейский символ — преломленный хлеб, который одновременно кормит и объединяет людей. Накормить нуждающегося человека — это иногда самая действенная и самая простая помощь. И меньше всего вызывает вопросов. Я начал проект не потому, что прошел через подобную историю. «Дари еду» начинался как социальный эксперимент в спальном районе Москвы, и я не предполагал, что это станет моей профессиональной деятельностью.- А кто чаще других вызывается помочь нуждающимся?- В основном благотворители — это женщины от 25 до 45 лет. Мужчин меньше, но они обычно перечисляют большие суммы. Помимо того, что благотворителями являются обычные люди, за 7 лет у фонда появилось много партнеров и друзей, которые также вносят вклад в оказание помощи. Это и звездные волонтеры, которые разносят горячие обеды, и крупные бизнес-компании, которые помогают по разным направлениям, например, наращивать производственные мощности в работе социальных кухонь.- Есть ли у фонда партеры-помощники?- Деятельность фонда без поддержки партнеров невозможна. Мы активно развиваем партнерские связи с продуктовыми сетями, ресторанами, банками, маркетплейсами, строительными компаниями и многими другими. Так, в 2023 году рестораны-партнеры в Москве и Санкт-Петербурге предоставили 8 146 горячих обедов и более 535 продуктовых наборов для наших подопечных. И все же главная опора всегда на людей, частных жертвователей, которые делают пожертвования и подписываются на ежемесячные платежи, а также на волонтеров, которые помогают доставить собранную помощь.Визит волонтера - событие- Как устроена работа внутри фонда?- Команда за последние годы сильно выросла. У каждого отдела есть свои руководители, координаторы, волонтеры. На доставке обедов добровольцы работают постоянно. Нам удалось построить слаженную систему взаимодействия всей команды фонда. Один из главных источников поиска получателей помощи — наш сайт и социальные сети. Там можно оставить заявку с просьбой помочь. В заявке надо написать, почему человек сам не справляется. Мы никогда сразу не отказываем, но потом также получаем обратную связь от кураторов, волонтеров и узнаем, что за люди получают нашу помощь. Мы сотрудничаем с отделами соцзащиты, советами ветеранов, обществами инвалидов и другими некоммерческими организациями. В списках нуждающихся, которые у нас первично формируются, иногда присутствует «нецелевая аудитория». Но выяснить это удается только после того, как к этим людям придут наши волонтеры. Мы получаем от них информацию и начинаем редактировать списки.- Как помощь меняет жизнь людей?- Большинство наших подопечных — одинокие пожилые люди с очень ограниченным кругом общения. Поэтому каждый визит волонтера для них — событие. Те, к кому постоянно ходят волонтеры, через какое-то время как будто преображаются. Они начинают с удовольствием общаться, принаряжаются к нашему приходу. Даже их речь меняется. Среди наших подопечных есть бабушка Лидия Петровна, она постоянно пишет нам записочки и дает при встрече маленькие картонные иконки.- Какие перспективы у благотворительной помощи в России?- Экономисты прогнозируют, что к 2060 году в России почти половина населения будет пенсионерами. Государству будет сложно обеспечить всех качественной соцподдержкой. Поэтому фонды, подобные нашему, неизбежно возьмут на себя часть функций государства. Через наш и подобные проекты люди станут более чуткими и смогут понять, что помогать нужно не оценивая. Мы стараемся рассматривать все заявки и по возможности помогать всем. Конечно, приходится кому-то отказывать. Но в работе мы убираем субъективное отношение к людям. Это как история про удочку и рыбу. Можно осуждать, давать советы, но вряд ли человек, находящийся в кризисе, ими воспользуется. А можно просто помочь. Возможно, сразу ничего не изменится, а возможно, этот даст опору и надежду на будущее.