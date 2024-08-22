Американские ученые выявили, что двух выходных дней в неделю недостаточно, чтобы восстановить силы, даже если спать по 10 часов!
Российское правительство считает, что мы лодыри и надо увеличить рабочий день до 12 часов... ... . .
Сталин был тираном и считал, что советский человек слишком много работает и нужно сокращать рабочий день, чтобы больше отводить времени на культурную жизнь!
Похоже, что мы стремимся походить на Европу только в том, чтобы ездить с включенным всегда ближним светом... ... .
еще анекдот!