В Киржачском районе сотрудники Госавтоинспекции провели проверку пассажирского транспорта в рамках операции «Автобус». В основном проверяли соблюдение режима труда и отдыха, техническое

В Киржачском районе сотрудники Госавтоинспекции провели проверку пассажирского транспорта в рамках операции «Автобус». В основном проверяли соблюдение режима труда и отдыха, техническое состояние машин, а также соблюдение ПДД и других стандартов. Всего за время проведения рейда сотрудники ГАИ выявили 14 нарушений: Из пресс-релиза УМВД области Это управление транспортным средством при наличии неисправностей, несоблюдение требований об