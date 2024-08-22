25-летнего владимирца признали виновным в совершении серии мошенничеств. Молодой человек помогал телефонным аферистам забирать деньги у обманутых граждан. В июле прошлого года осужденный

25-летнего владимирца признали виновным в совершении серии мошенничеств. Молодой человек помогал телефонным аферистам забирать деньги у обманутых граждан. В июле прошлого года осужденный вступил в сговор с мошенниками. Он стал сотрудничать с ними в роли курьера. Так, злоумышленник похитил у троих жителей Юрьев-Польского района больше полумиллиона рублей. В прокуратуре рассказали, как именно происходил обман, на