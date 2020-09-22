Новую схему кражи денег с банковской карты применили мошенники во Владимирской области.

Новую схему кражи денег с банковской карты применили мошенники во Владимирской области. Они позвонили жителю Муромского района на мобильный телефон и, под предлогом оплаты проезда из Мурома до Владимира, похитили с его карты денежные средства в размере 40 000 рублей. Об этом сообщает портал . 37-летний пострадавший написал заявление в полицию. По факту хищения заведено уголовное дело.