21 сентября Президент России Владимир Путин в своём обращении к россиянам объявил в стране...

21 сентября Президент России Владимир Путин в своём обращении к россиянам объявил в стране частичную мобилизацию. Мобилизационные мероприятия стартовали в тот же день. В ходе кампании со всей страны планируется призвать порядка 300 тысяч человек.В состав региональной комиссии вошли военком Владимирской области Юрий Гусаров, представители правоохранительных и других государственных органов области, сообщила пресс-служба администрации Владимирской области.- Владимирская область приступила к выполнению задач, поставленных Президентом России. Создана областная призывная комиссия по частичной мобилизации. Сегодня мы провели расширенное совещание по мобилизации с участием в том числе муниципалитетов, – сообщил глава региона. – Администрация области и все органы местного самоуправления помогают военному комиссариату в организации призыва, в том числе обеспечением транспортом для доставки призывников к месту службы и организацией медицинского освидетельствования. Нашим мобилизованным землякам будут обеспечены все социальные гарантии наравне с военнослужащими. Мы также на связи с нашими оборонными предприятиями и готовы оказать им содействие по наращиванию мощностей, увеличению выпуска вооружений и военной техники впомощь защитникам Донбасса.