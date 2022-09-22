Душегуб получил 13 лет колонии.

В Александрове вынесен приговор по убийству семилетней давности. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Ранее судимый 46-летний местный житель 5 декабря 2015 года в дачном домике СНТ «Путеец» выпивал со своим товарищем. Между собутыльниками произошла ссора. Злоумышленник нанёс другу не менее шести ударов деревянной палкой по голове, после чего скрылся.От полученных травм знакомый скончался прямо на месте преступления.Установить причастность осужденного к убийству удалось благодаря генетической экспертизе, которая обнаружила следы душегуба. Фигурант признал свою вину. Он получил 13 лет тюрьмы.