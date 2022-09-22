Ей было 73 года.

Во Владимире скончалась директор школы №15 Валентина Попова. Ей было 73 года.Валентина Михайловна родилась 4 августа 1949 года в Костромской области. Получила во Владимире высшее образование и осталась работать в городе. Она трудилась в школах №9, №7 и №25. С 2003 по 2013 годы возглавляла школу №15.Валентина Попова была членом-корреспондентом Академии творческой педагогики, победителем Всероссийского конкурса «Женщина - директор года». Награждена значком «Отличник народного просвещения».Редакция «33Live.Ru» выражает искренние соболезнования родным и близким Валентины Михайловны.Прощание с усопшей состоится 23 сентября в 10 часов в Княгинином монастыре.