Супруги вместе с дочерью и друзьями пошли на концерт группы «Пикник».

22 марта произошла трагедия в концертном зале «Крокус Сити Холл». Четверо боевиков ворвались в здание и начали расстреливать людей перед музыкальным концертом. 145 человек погибли. Среди них была семья Фигуриных из Владимирской области. Вспоминаем тот страшный день в материале .Семейное гореТеракт в «Крокусе» стал самым масштабным в России за последние 20 лет, со времен захвата школы в Беслане в 2004 году. На данный момент потерпевшими признаны больше 1,7 тысяч человек Боевики устроили атаку в концертном зале перед выступлением группы «Пикник».На мероприятие вместе с друзьями поехали Игорь и Анна Фигурина. С находилась была 16-летняя дочь Злата. Семья полностью оказалась в траурном списке погибших. О судьбе девочки стало известно в последнюю очередь. Изначально ее включили в список пропавших.Игорю был 51 год, Анне — 48 лет. Они оба родились во Владимирской области. Семья жила в поселке Городищи.Известно, что пара отправилась на концерт вместе с родственниками супруги из Оренбурга.«Это была очень крепкая и дружная семья. По Игорю и Анне было видно, что они любят друг друга и во всем поддерживают», — вспоминают жители поселка.Они познакомились на работе, сыграли свадьбу и жили без конфликтов. Злата была единственным ребенком в семье. Девочка на пятерки училась в школе и везде успевала.«Она хотела стать врачом. Хотела вылечить меня! После того как я пришел в СВО, она мне сказала: «Дядя Коля, я тебя вылечу обязательно!» — рассказал журналистам после трагедии брат Игоря Николай.Злата увлекалась искусством, занималась в художественной школе и даже выступала на Красной площади. У девочки впереди была целая жизни... Игорь работал юристом и много трудился, чтобы семья переехала в Москву и имела больше возможностей. Он смог накопить деньги и купить однокомнатную квартиру.ВыжившиеРодственники Анны, которые также находились на концерте, смогли . Погибшую семью 30 марта. Односельчане всегда оставляют на их могилах цветы.Также на концерте группы «Пикник» в тот злополучный день находился 55-летний машинист из Мурома Игорь Гришин. Вместе с приятелем они вышли через запасной, а не центральный вход. И если после трагедии история Игоря облетела местные и федеральные СМИ, то сейчас он не хочет общаться с журналистами.Напомним, что предполагаемых исполнителей теракта задержали утром 23 марта. Они находятся под стражей. В последний раз меру пресечения гражданам Таджикистана продлили в конце августа. Кроме того, установлены предполагаемые пособники. Они находятся в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается.