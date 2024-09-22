Возникла угроза, характер которой официальным источником не уточняется.

В Киржачском районе Владимирской области 21 сентября по тревоге эвакуировали жителей населенных пунктов Барсово, Мирный и Дубки. Возникла угроза, характер которой официальный источник пока не уточняет.Поздно вечером глава районной администрации Елена Карпова сообщила, что угроза жизни граждан миновала. Всем жителям эвакуированных населенных пунктов разрешили вернуться домой.По словам Елены Карповой, сотрудники администрации и всех служб Киржачского района в настоящее время работают в режиме готовности к принятию необходимых мер для обеспечения безопасности жителей муниципалитета.