ПАО «Ростелеком» и Госкорпорация Росатом в рамках подписанного меморандума о сотрудничестве запустили совместный проект по построению Системы централизованного управления учетными

ПАО «Ростелеком» и Госкорпорация Росатом в рамках подписанного меморандума о сотрудничестве запустили совместный проект по построению Системы централизованного управления учетными записями и правами пользователей к информационным ресурсам госкорпорации. Система станет крупнейшей в России по количеству пользователей, так как в ее периметр планируется включить все предприятия Росатома, в которых сегодня работают более 250 тысяч сотрудников. Проект