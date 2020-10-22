Адмиинистрация области ищет подрядчика для разработки ПСД.

Администрация Владимирской области объявила конкурс по поиску подрядчика на разработку проекта реконструкции стадиона «Торпедо». Стоимость контракта – около 19 миллионов рублей.Заявки на участие в тендере принимаются до 30 октября. Итоги торгов, если они состоятся, подведут 3 ноября.Планируется, что объект будет рассчитан на 10 000 зрителей, а над трибунами смонтируют навес. На поляне застелят искусственное покрытие с подогревом. Вдобавок, для занятий спортом, появится ещё два крытых помещения.