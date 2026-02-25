В февральские праздники почти 500 человек отправились в необычную поездку на ретропоезде по маршруту Владимир — Гусь-Хрустальный. Этот туристический проект был организован Горьковской

В февральские праздники почти 500 человек отправились в необычную поездку на ретропоезде по маршруту Владимир — Гусь-Хрустальный. Этот туристический проект был организован Горьковской железной дорогой совместно с областным правительством и перевозчиком «ВВППК». В Гусь-Хрустальном туристы прогулялись по историческому центру, увидели знаменитый Георгиевский собор, торговые ряды XIX века и уникальные «Мальцовские» дома рабочих. Программа также включала