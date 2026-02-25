В марте жителей Владимирской области ждут плановые отключения телевидения и радио. Это связано с техническими работами, которые проводят специалисты для поддержания качества вещания,

В марте жителей Владимирской области ждут плановые отключения телевидения и радио. Это связано с техническими работами, которые проводят специалисты для поддержания качества вещания, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Отключения будут происходить по графику и затронут разные районы: – 2 марта – в деревне Василево (зона охвата – Гусь-Хрустальный округ); – 16 марта – в посёлке Великодворский (зона