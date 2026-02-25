Мужик сидит и выпивает в очень темном баре. Он наклоняется к крупной блондинке на соседнем стуле и говорит:
- Хочешь услышать смешную шутку про блондинок?
Блондинка отвечает:
- Тебе следует хорошенечко подумать, прежде чем рассказывать мне такие шутки. Я - блондинка, 188 см роста, 94 кг веса, профессионально занимаюсь триатлоном и культуризмом. Моя соседка - тоже блондинка, 185 см, 97кг - профессиональный борец в рестлинге, и ее соседка - блондинка, 190 см - 103кг - профессионалка в таиландском боксе. Так как, будешь рассказывать шутку?
Мужик подумал секунду и сказал:
- Если мне придется объяснять ее три раза - тогда нет.
еще анекдот!