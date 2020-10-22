Значение показателя «Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы» - 90 баллов

Значение показателя «Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы» составило 90,7 балла из 100 возможных. Об этом сообщил первый заместитель Губернатора Сергей Шевченко на заседании комитета по социальной политике и здравоохранению Законодательного Собрания.В 2019 году 53 организации социальной сферы прошли независимую оценку качества. В 2020 году подлежат независимой оценке качества 54 учреждения. 34 учреждения набрали наибольшее количество баллов (100). В том числе – Арбузовский психоневрологический интернат, Владимирский комплексный центр социального обслуживания населения, Гороховецкий социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Учреждения, набравшие наименьшее количество баллов: Судогодский комплексный центр социального обслуживания населения (98,32 балла), Камешковский комплексный центр социального обслуживания населения (98,26 балла), Комплексный центр социального обслуживания населения Собинского района (98,38 балла).