Теперь он вернётся на зону.

20 октября в Муроме задержали мужчину, который сбежал из исправительного центра. Осуждённого трудоустроили на завод железно-бетонных изделий, но он систематически нарушал режим содержания, поясняет УФСИН Владимирской области.В суд поступило ходатайство о возвращении его в исправительное учреждение. Решения суда он не дождался и сбежал.При задержании мужчина имел при себе нож. Сейчас преступник находится в следственном изоляторе.Среди «подвигов» мужчины – грабежи и разбои.