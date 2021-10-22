До конца года на территории всей области в автобусах, троллейбусах и маршрутках, оборудованных устройствами для приёма бесконтактных банковских карт, можно получить скидку в 4 руб., если оплачивать билеты бесконтактной картой «Мир» любого банка.

Стоимость проезда в общественном транспорте Владимирской области зафиксирована с лета 2019 года. И в департаменте цен и тарифов региона сообщили, что конца нынешнего года она останется такой же. При этом у пассажиров появилась возможность экономить.В прошлом году общественный транспорт Владимирской области перевёз 28,9 млн пассажиров. Цифра не маленькая, а потому очень важно, что стоимость проезда остаётся фиксированной с лета 2019 года. Это помогает сохранять социальную стабильность в регионе. Напомним, что сейчас билеты на эти виды городского транспорта стоят 24 руб. и 23 руб. соответственно. Из-за того, что цены уже несколько лет не повышали, жители решили, что в ближайшее время тарифы на поездки в автобусах и троллейбусах могут и повысить.О возможном пересмотре цен на днях сообщил и врио губернатора региона Александр Авдеев. Однако в департаменте цен и тарифов Владимирской области разъяснили, что до начала следующего года этот вопрос точно рассматривать не будут.Зато вопрос о приобретении новых автобусов рассмотрят. Александр Авдеев, пообщавшись с областными перевозчиками, убедился в большом износе автопарка. Совместно с городской мэрией администрация Владимирской области подаст заявку по инфраструктурному кредиту на приобретение 17 единиц современного общественного транспорта за счёт средств федерального бюджета. На обновлённой пассажирской технике передвигаться, конечно, станет удобнее.А пока она не появилась, приятным бонусом к поездкам становится возможность сэкономить на проезде. До конца года на территории всей области в автобусах, троллейбусах и маршрутках, оборудованных устройствами для приёма бесконтактных банковских карт, можно получить скидку в 4 руб., если оплачивать билеты бесконтактной картой «Мир» любого банка.«Акция в общественном транспорте Владимирской области стартовала всего месяц назад, но уже сейчас мы видим, что количество оплат картами российской платёжной системы выросло почти в 2 раза. Только в сентябре пассажиры городского и пригородного транспорта смогли сэкономить на проезде больше 5 млн рублей», - сообщила директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платёжной системы «Мир» Мария Точилова.Акцию поддерживает правительство региона. А глава Владимира Андрей Шохин сказал, что приветствует снижение стоимости проезда в городском транспорте.Отметим, что с учётом эпидситуации оплачивать проезд банковской картой не только выгодно, но и безопасно, поскольку контакт с наличными исключается.