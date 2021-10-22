До конца года на территории всей области в автобусах, троллейбусах и маршрутках, оборудованных устройствами для приёма бесконтактных банковских карт, можно получить скидку в 4 руб., если оплачивать билеты бесконтактной картой «Мир» любого банка.
Стоимость проезда в общественном транспорте Владимирской области зафиксирована с лета 2019 года. И в департаменте цен и тарифов региона сообщили, что конца нынешнего года она останется такой же. При этом у пассажиров появилась возможность экономить.
В прошлом году общественный транспорт Владимирской области перевёз 28,9 млн пассажиров. Цифра не маленькая, а потому очень важно, что стоимость проезда остаётся фиксированной с лета 2019 года. Это помогает сохранять социальную стабильность в регионе. Напомним, что сейчас билеты на эти виды городского транспорта стоят 24 руб. и 23 руб. соответственно. Из-за того, что цены уже несколько лет не повышали, жители решили, что в ближайшее время тарифы на поездки в автобусах и троллейбусах могут и повысить.
О возможном пересмотре цен на днях сообщил и врио губернатора региона Александр Авдеев. Однако в департаменте цен и тарифов Владимирской области разъяснили, что до начала следующего года этот вопрос точно рассматривать не будут.
Зато вопрос о приобретении новых автобусов рассмотрят. Александр Авдеев, пообщавшись с областными перевозчиками, убедился в большом износе автопарка. Совместно с городской мэрией администрация Владимирской области подаст заявку по инфраструктурному кредиту на приобретение 17 единиц современного общественного транспорта за счёт средств федерального бюджета. На обновлённой пассажирской технике передвигаться, конечно, станет удобнее.
А пока она не появилась, приятным бонусом к поездкам становится возможность сэкономить на проезде. До конца года на территории всей области в автобусах, троллейбусах и маршрутках, оборудованных устройствами для приёма бесконтактных банковских карт, можно получить скидку в 4 руб., если оплачивать билеты бесконтактной картой «Мир» любого банка.
«Акция в общественном транспорте Владимирской области стартовала всего месяц назад, но уже сейчас мы видим, что количество оплат картами российской платёжной системы выросло почти в 2 раза. Только в сентябре пассажиры городского и пригородного транспорта смогли сэкономить на проезде больше 5 млн рублей», - сообщила директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платёжной системы «Мир» Мария Точилова.
Акцию поддерживает правительство региона. А глава Владимира Андрей Шохин сказал, что приветствует снижение стоимости проезда в городском транспорте.
Отметим, что с учётом эпидситуации оплачивать проезд банковской картой не только выгодно, но и безопасно, поскольку контакт с наличными исключается.