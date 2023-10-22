«Дикие всадники» продемонстрируют жителям и гостям Владимиркой области красоту усадьбы...

«Дикие всадники» продемонстрируют жителям и гостям Владимиркой области красоту усадьбы Храповицкого.Посетителям посёлка Муромцево, где расположен архитектурно-парковый комплекс усадьбы Владимира Храповицкого, скоро предложат новый интересный формат экскурсий - конные прогулки.Об этом сообщает пресс-служба Владимиро-Суздальского музея-заповедника:«Барон, Малыш, Котик, Ворон, Бриз, Звездочёт, Дербас, а может быть, кто-то ещё из их собратьев по конному клубу «Дикие всадники» деревни Коняево Судогодского района "пропишутся" на зимний сезон в усадьбе Храповицкого...»Стартуют прогулки в декабре 2023 года. Пока же лошадей разместят в правом крыле конного двора усадьбы, то есть – «вернут историческую достоверность».Прогулки предполагаются и верховые, и в санях.Организует их опытная команда из состава «Диких всадников».Уточняется, что именно эти ребята-реконструкторы предприняли походы по маршруту «Александрова дорога»: в 2022 году на своих конях они прошли от Переславля-Залесского до Чудского озера, а в 2023 – от Чудского озера до Городца.Фото: https://vladmuseum.ru/