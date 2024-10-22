Традиционные Всероссийские соревнования «Памяти Заслуженного тренера Н.Г. Толкачева» прошли во Владимире. Наши гимнасты в общей сложности завоевали 58 медалей в многоборье и отдельных

Традиционные Всероссийские соревнования «Памяти Заслуженного тренера Н.Г. Толкачева» прошли во Владимире. Наши гимнасты в общей сложности завоевали 58 медалей в многоборье и отдельных видах упражнений, сообщили в правительстве области. Всего в соревнованиях принимали участие 270 спортсменов из 20 регионов страны. В многоборье первые места заняли наши гимнасты Александра Андрианова, Александра Максимова и Тимофей Акиньшин, «серебряные» медали