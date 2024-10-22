Специалисты принимают меры по локализации очагов вредного растения.

Во Владимире установили карантин по амброзии полыннолистной.Речь идет о территории возле дома №13А на улице Строителей. Ее площадь составляет 11 гектаров. Очаг распространения занимает один гектар, остальное — буферная зона. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора.Специалисты утвердили программу ликвидации амброзии, в том числе установлен ряд ограничений. Например, с карантинной территории растения нельзя вывозить на свалку. Собственника земельного участка уведомили о необходимости уничтожить опасный сорняк. Растение может вызывать астму и дерматиты.Напомним, что ранее в Роспотребнадзоре .