Столкнулись две легковушки.

Во Владимире в ДТП на трассе Р-132 «Золотое кольцо» пострадал человек. Об этом сообщили в отделе Госавтоинспекции.Авария произошла днем в понедельник, 21 октября, в 13.50. За рулем JAC находился 35-летний водитель. Он ехал в сторону Боголюбово. Мужчина начал разворачиваться в неположенном месте и столкнулся с Mercedes-Benz, которым управлял 39-летний водитель.В результате ДТП пострадал пассажир JAC. Пострадавшего доставили в больницу. Полиция проводит проверку по факту аварии.Напомним, что на трассе М-7 в Ковровском районе водитель легковушки .