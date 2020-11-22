На чемпионате Владимирскую область будут представлять победители IV Регионального чемпионата по 12 компетенциям.

VI Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» пройдёт с 23 по 29 ноября в очно-дистанционном формате. В соревнованиях по 77 компетенциям примут участие 2243 конкурсанта из 81 региона страны. Трансляция состязаний будет проходить на сайте:На чемпионате Владимирскую область будут представлять победители IV Регионального чемпионата по 12 компетенциям: «Малярное дело», «Поварское дело», «Бисероплетение», «Инженерный дизайн (CAD) САПР», «Экономика и бухгалтерский учёт», «Ремонт и обслуживание автомобилей», «Электромонтаж», «Сетевое и системное администрирование», «Швея», «Портной», «Дошкольное воспитание»и «Слесарное дело».Основной площадкой чемпионата в регионе станет базовая профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку функционирования региональной системы инклюзивного профобразования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – Владимирский экономико-технологический колледж. Кроме того, соревнования пройдут в колледжах: владимирских экономико-технологического, политехнического и технологического, Ковровского транспортного и Муромского педагогического.В настоящее время на всех площадках идёт подготовительная работа: готовятся конкурсная документация, оборудование, осуществляется приём мест проведения соревнований главными национальными экспертами в соответствии с рекомендациями, в том числе выполняются требования по обеспечению доступности площадок. Будущие конкурсанты под руководством опытных наставников изучают конкурсные задания и тренируются в их выполнении.