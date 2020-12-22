Финансирование этой статьи расходов заложено в бюджет 33-го региона.

Глава региона Владимир Сипягин предложил увеличить региональные социальные выплаты на 4%. Соответствующая инициатива внесена в Заксобрание.Как сообщает пресс-служба губернатора, что с 1 января 2021 года повысятся суммы пособий семьям с детьми, ветеранам труда, труженикам тыла, опекунам недееспособных граждан, владимирцам, имеющим большой стаж работы, почётным гражданам области, жертвам политических репрессий и другим льготным категориям граждан.Финансирование этой статьи расходов заложено в бюджет 33-го региона.